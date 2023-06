An der Schmücke: Beratung über Bau und Schöffenliste

Die nächste Ratssitzung der Stadt An der Schmücke findet am 6. Juli um 19 Uhr im Mehrzwecksaal in Oldisleben statt.

Am Donnerstag, 6. Juli, findet um 19 Uhr im Mehrzwecksaal in Oldisleben die nächste Sitzung des Stadtrates der Stadt An der Schmücke statt. Auf der Tagesordnung stehen die Vergabe der Bauleistung Geothermische Bohrungen für den Neubau der Kindertagesstätte „Bienchen“ in Heldrungen, Planungsleistungen zur Sanierung eines Erdfalls am Wirtschaftsweg zwischen Hemleben und Gorsleben sowie Forstarbeiten im Stadtwald. Weitere Themen sind der Bebauungsplan Gewerbegebiet „Am Bahnhof“ Heldrungen, die Vorschlagsliste 2024 bis 2028 zur Wahl der Schöffen sowie eine Zweckvereinbarung zur Gewährleistung des Brandschutzes in der Gemeinde Etzleben, außerdem Anfragen und Anregungen der Stadträte sowie eine Bürgerfragestunde.