Beratungsstelle für Schafhalter

Eine Anlauf- und Beratungsstelle für Weidetierhalter bietet der Landschaftspflegeverband Südharz/Kyffhäuser im Rahmen des Hotspot-Projektes „Gipskarst Südharz – Artenvielfalt erhalten und erleben“ ab sofort im Scheunenhof in Sundhausen an. Um die Absicherung der Landschaftspflege durch Beweidung erreichen zu können, seien Beratung und Qualifizierung von Tierhaltern wichtige Stützpfeiler. Informationen rund um die Weidetierhaltung sowie Unterstützung bei der Antragstellung für Grünland-Förderprogramme, Prämien oder Wolfsschutzmaßnahmen gebe es Philipp Hosbach, heißt es in der Mitteilung des Verbands. Sein Aufgabengebiet umfasse zudem die Unterstützung bei der Suche nach Hofnachfolgen, die Vernetzung von Weidetierhaltenden sowie die Etablierung regionaler Vermarktungswege. Beratungstermine unter Telefon 03631 / 49 669 79 oder hotspot-suedharz@lpv-shkyf.de. Persönliche Gespräche sind unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregelungen im Scheunenhof, Uthleber Straße 24, in Sundhausen möglich.