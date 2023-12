Bereich Ebeleben noch mit blauem Auge davon gekommen

Die Feuerwehr in Ebeleben füllte Sandsäcke und verteilte sie unter anderem in Wiedermuth und Bellstedt.

Ebeleben Vor allem in Wiedermuth und Bellstedt verursachten die Wassermassen Sorgen bei den Einwohnern und Rettungskräften.

„Der Pegel hätte keine fünf Zentimeter weiter steigen dürfen. Dann hätten wir in Wiedermuth eine Katastrophe erlebt“, sagt Ebelebens Bürgermeister Steffen Gröbel (Freie Wähler) am Mittwoch. Der eigentlich harmlose Loosbach, der hier in die Helbe mündet, war am Samstag zu einem reißenden Fluss geworden. Noch am Freitag hatten Kameraden der Feuerwehr einen quer in der Helbe liegenden Baum entfernen müssen. „Das Wasser stieg dann am Samstagmittag merklich an. Gegen 14 Uhr riefen die ersten Bürger an und baten um Sandsäcke“, so Gröbel. Die wurden dann von Kameraden in der Ebelebener Feuerwehr gepackt und ausgefahren. Auch Technik einer Firma sei zum Einsatz gekommen.

„Stadtbrandmeister und Wehrleiter haben gut zusammen gearbeitet, wir standen ständig in Kontakt“, so der Bürgermeister, der allen Einsatzkräften dankt. Als am Abend der Wasserstand langsam stagnierte, sei die Erleichterung groß gewesen. „Wir hatten richtig Glück und sind noch mit einem blauen Auge davon gekommen. Es mussten Keller ausgepumpt werden, aber größere Schäden sind nicht zu beklagen.“ Auch über die Weihnachtsfeiertage habe sich die Situation nicht verschärft.

In Bellstedt war die Lage brenzlig. Auch hierhin wurden Sandsäcke geliefert, stand man mit Einsatzkräften in Kontakt. Das Wasser stand bis an die Mühle Gleißberg. Die Fußgängerbrücke wurde mittels Stahlseilen gesichert. In Thüringenhausen waren ganze Weideflächen überflutet und in Rockstedt drang das Wasser in den historischen Getriebekeller der Lessel-Mühle.