Bereits 14 Schulen im Landkreis von Coronafälle betroffen

An der Regelschule in Roßleben wurde am Freitag ein Coronafall bei einem Schüler bekannt. Die Schule wurde auf gelb gestuft, einige Schüler und Lehrer müssen in Quarantäne.

Immer wieder treten Coronafälle in den Schulen und Kindergärten im Landkreis auf. In einigen Fällen werden die Einrichtungen komplett geschlossen, manchmal müssen nur einige Kinder in Quarantäne, manchmal wird die Schließung vor zwei Tage angeordnet, in anderen Fällen gleich für 14 Tage. Wie das Gesundheitsamt entscheidet, haben wir bei der Kreisverwaltung erfragt.