Bereits 800 Briefe in Himmelsberg für den Weihnachtsmann

Himmelsberg. In Himmelsberg beginnt der Hochbetrieb. Der Heimarverein sagt Tag der offenen Tür ab. Und der Weihnachtsmann bleibt am Nordpol.

„Ist es eigentlich nie langweilig so allein am Nordpol?“, fragt Louis den Weihnachtsmann. „Hast du so tolle Freunde wie ich?“ Der Vierjährige macht sich Gedanken. Nur wenn es dem Weihnachtsmann gut geht, kann dieser Wünsche erfüllen. Louis möchte eine Autorennbahn. Sein liebevoll mit Glitzersternen verzierter Umschlag ist unter den gut 800 Briefen, die bereits in Himmelsberg eintrafen.