Bergwerk bekommt sein erstes Allrad-Elektromobil

Mehr als drei Millionen Euro will der Sondershäuser Bergwerksbetreiber Glückauf Sondershausen Entwicklungs- und Sicherungsgesellschaft GSES bereits in der ersten Hälfte des Jahres 2020 in neue Fahrzeuge für den Betrieb unter Tage investieren. Zwei neue Fahrlader würden bereits im Januar in Dienst genommen, war von Thomas Kießling, dem Technischen Leiter des Unternehmens auf Nachfrage zu erfahren. Auch eine First-Fräse werde gleich nach dem Jahreswechsel eingesetzt. „Außerdem kommt endlich unser erstes Elektromobil, ein Fahrzeug mit Allradantrieb, wie wir es für die Bedingungen in der Grube brauchen.“

Immerhin kann GSES-Chef Johann-Christian Schmiereck mit solchen Investitionen vor Augen auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. „Mit einer Fördermenge von 300.000 Tonnen haben wir uns 2019 auf einem wirklich hohen Niveau bewegt und unsere Kapazitäten sehr gut ausgelastet“, erklärt er. Wahrscheinlich sei noch mit einem kleinen Zusatzplus zu rechnen, wenn die Dezemberbilanz vorliege. Der Absatz des geförderten Salzes sei auch das ganze Jahr über gut gelaufen, schätzt Schmiereck weiter ein. Allerdings sei der Preis für Streusalz derzeit auf einem derart niedrigen Niveau, dass der Erlös doch noch zu wünschen übrig lasse. „Damit die Rechnung am Ende richtig gut aufgeht, müsste es gleich nach Weihnachten mal einen richtigen Wintereinbruch geben“, hat er auf seinem persönlichen Wunschzettel kurz vor dem Fest notiert.

Richtig rund gehe es vor den Feiertagen noch im Geschäft mit den Abfallstoffen, die von der GSES benutzt werden, um die Hohlräume der nicht mehr genutzten Stollen im Bergwerk zu verfüllen, schildert Kießling. Viele Betreiber von Kraftwerken und Verbrennungsanlagen leerten jetzt noch ihre Silos für die Filterstäube, damit es für den Betriebe über die Feiertage, an denen Lkw für den Abtransport nicht fahren dürfen, keine Engpässe entstehen. Dafür laufen jetzt die Maschinen bei der GSES auf vollen Touren um den Sondermüll entweder in Granulat oder in eine flüssige Schlämme zu verwandeln. In diesen Zuständen werden die Rückstände dann in die alten Gruben transportiert. Bis zu 200.000 Tonnen Abfall verschwinden so pro Jahr für immer unter Tage. Auch 2019 sei diese Menge erreicht worden.

„Neben der Salzförderung wird der Versatz der Hohlräume auch in den kommenden Jahrzehnten eines unserer Standbeine sein“, erklärt Schmiereck. Dabei gebe es dem Unternehmen Sicherheit, dass es vor kurzem die Genehmigung erhalten habe, weitere Hohlräume unter Tage zu verfüllen. „Mit dieser zusätzlichen Kapazität, können wir mit dem Versatz mindestens bis ins Jahr 2045 in gleicher Intensität fortfahren wie bisher“, stellt Schmiereck klar.

Bis dahin will sich die GSES aber auch noch ein paar kleine aber feine Einnahmequellen zusätzlich erschließen. Steinsalz bester Qualität will das Unternehmen als naturbelassene Speisewürze in wachsenden Mengen unter die Leute bringen. Nach und nach laufe das vor etwa zwei Jahren gestartete Geschäft mit der Spezialität für Feinschmecker an, sieht Schmiereck darin eine echte Marktchance. Die soll nun noch vergrößert werden, wenn das Sondershäuser Steinsalz über einen eigenen Online-Shop angeboten wird. Der sei bereits in Arbeit, nachdem 2019 der gesamte Internet-Auftritt der GSES aufgepeppt worden war. Auf der neuen Plattform hofft Schmiereck auch noch mehr Steinsalz an ökologisch orientierte Viehhalter und umweltbewusste Jäger losschlagen zu können. In großen Brocken sei das 220 Millionen Jahren unberührte Mineral aus 700 Metern Tiefe bei Wild- und Haustieren als Leckstein gleichermaßen beliebt, ist Schmiereck überzeugt.