Foto: Henning Most

Bei der Band Ranzer aus Kassel, die am Samstag beim Berka Open Air auftrat, spielt der Sondershäuser Peter Gebhardt (rechts) Gitarre.

Berkas Festwiese fest in Rocker-Hand

Berka. Zwei Tage feierten Heavymetal- und Rock’n’Roll-Fans in Berka.

Für zwei Tage war die Festwiese in Berka in fester Hand der Heavymetal- und Rock’n’Roll-Fans. Die Veranstalter, die Kirmesburschen Berka unter Federführung von Mitorganisator Vincent Müller, haben keine Kosten und Mühen gescheut dem Publikum Musik der Extraklasse zu präsentieren, bevorzugt Bands aus der Region. So wie hier die Band Ranzer aus Kassel, bei denen der Sondershäuser Peter Gebhardt (rechts) Gitarre spielt. Mit der Resonanz waren die Veranstalter zufrieden. Einer Fortsetzung des Open Air steht nichts im Wege.