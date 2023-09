Berühmte Arien in der Unterkirche

Bad Frankenhausen. Ein besonderes Konzerterlebnis steht in Bad Frankenhausen bevor.

Berühmte Arien aus Opern und Operetten erklingen an diesem Donnerstag um 19 Uhr in der Unterkirche St. Georg in Bad Frankenhausen. Gesungen werden die bekannten Stücke von Anna Ivanishko und Yaromir Romanenko. Begleitet wird das Gesangsduo vom Sondershäuser Pianisten Ronald Uhlig am Klavier.

Das besondere Konzert in Bad Frankenhausen, bei dem viele vertraute Melodien im Kirchenraum zu einem außergewöhnlichen Hörerlebnis werden, wird im Rahmen der interkulturellen Woche im Kyffhäuserkreis angeboten. Der Eintritt dazu ist kostenfrei.