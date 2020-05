Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Berufsberatung bei Youtube

Auf dem Weg in die Ausbildung oder das Studium stehen die Berufsberater der Arbeitsagentur Jugendlichen auch während der Corona-Krise zur Seite. Anders als gewohnt, geschieht dies nicht in der Schule oder im persönlichen Gespräch. Bis auf Weiteres findet die Beratung telefonisch oder per E-Mail statt. Das teilte die Arbeitsagentur mit. Am 7. Mai, 16 Uhr, finden zudem „Fragen-und-Antworten-Sessions“ live auf dem Youtube-Kanal der Bundesagentur für Arbeit statt. Für telefonische Termine mit einem Berufsberater können die Kontaktdaten sowie die kostenlose Telefonnummer: 0800/45555 00 genutzt werden.