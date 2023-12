Berufsinfotage: Förderzentrum Artern siegt beim Schulwettbewerb

Kyffhäuserkreis Kreativität wird belohnt. Das sind die Sieger des Schulwettbewerbs im Rahmen der 22. Berufsinfotage:

Wie das Landratsamt in einer Pressemeldung erklärt, fand im Rahmen der diesjährigen Berufsinfotage auch wieder ein Schulwettbewerb statt, an dem sich Schüler beteiligen konnten. Den Angaben zufolge soll dieser Wettbewerb vor allen Dingen dazu beitragen, das Interesse der Schüler an den verschiedenen Ausbildungsberufen in der Region zu wecken. Die Aufgabe lautete diesmal: „Zeige uns auf kreativem Weg, warum willst du genau hier in der Region deine Ausbildung machen bzw. warum willst du nach dem Studium zurückkehren und im Kyffhäuserkreis arbeiten“.

Laut Mitteilung sind insgesamt elf Projekte eingegangen, darunter Videos, Powerpoint-Präsentationen und Gedichte. Eine unabhängige Jury habe die eingesendeten Projekte nach den Kategorien Kreativität/Ideenreichtum, Gestaltung/Umsetzung und Themenbezug bewertet.

Sixten Siegmann (Zweiter von links) und Jette Schäfer (Dritte von links) von der Klasse 9a der TGS Oldisleben belegen die Plätze zwei und drei. Foto: Heinz-Ulrich Thiele / Landratsamt Kyffhäuserkreis

Die Auswertung habe ergeben, dass die neunte Klasse des Förderzentrums in Artern den ersten Platz belegen und sich über ein Preisgeld in Höhe von 500 Euro freuen konnte. Auf Platz zwei schaffte es Sixten Siegmann aus der Klasse 9a der TGS Oldisleben. Er bekommt 300 Euro. Den dritten Platz und 200 Euro sicherte sich Jette Schäfer, ebenfalls aus der Klasse 9a der TGS Oldisleben.

Die Preisgelder erhalten nach Angaben des Landratsamtes die jeweiligen Schulen und werden eingesetzt für neue Klassenprojekte. Ein Dank richtet die Kreisbehörde an die Sponsoren, der Kyffhäusersparkasse und dem Regionalmanagement Nordthüringen.