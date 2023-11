Beschilderung der Wanderwege in Helbedündorf wird erneuert

Die Beschilderung der Wanderwege wie hier in Friedrichsrode ist in die Jahre gekommen. Fördermittel sollen nun Abhilfe schaffen.

Helbedündorf. Die bisherigen Schilder werden mit Hilfe von Fördermitteln durch neue ersetzt.

In der Gemeinde Helbedündorf werden momentan die Beschilderungen der Wanderwege erneuert. Darüber informierte Bürgermeister Jörg Steinmetz (CDU) zur jüngsten Sitzung des Gemeinderates. Die Mittel in Höhe von rund 25.000 Euro werden vom Landkreis zur Verfügung gestellt, der um eine einheitliche Beschilderung der Wanderwege bemüht ist. Der Gemeinderat regte an, in diesem Zug auch gleich eine Erneuerung der Wanderkarten vorzunehmen.