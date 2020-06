Beschluss zum neuen Kyffhäuser-Portal

Der Eingangsbereich zum Kaiser-Wilhelm-Denkmal und den Kyffhäuserburganlagen soll neu gestaltete werden. Die schrittweise Umsetzung des Siegerentwurfs des Gestaltungsentwurfs soll in der Sitzung des Kreisausschusses beschlossen werden. Die Sitzung findet am Dienstag, 23. Juni, um 16 Uhr, in der Kantine des Landratsamtes statt. Auf der Tagesordnung steht zudem die Vorberatung einer Zweckvereinbarung mit fünf anderen Thüringer Landkreises über eine gemeinsame europaweite Ausschreibung einer Strom- sowie Erdgaslieferung.