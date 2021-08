In Roßleben wurd ein 42-Jähriger auf einer Geburtstagsfeier angegriffen. (Symbolbild)

Besuch auf Geburtstagsfeier endet in Roßleben für 42-Jährigen im Krankenhaus

Roßleben. Noch nicht richtig auf einer Geburtstagsfeier angekommen, musste ein 42-Jähriger in Roßleben auch schon ins Krankenhaus. Gegen einen der Gäste wird jetzt ermittelt.

Im Krankenhaus endete in der Nacht zu Dienstag ein Geburtstagsbesuch für einen 42-jährigen Mann in Roßleben. Wie die Polizei informierte, soll ihn ein 25-Jähriger Partygast noch an der Wohnungstür abgegriffen und mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Dann habe der 25-Jährige seinem Opfer noch ein Glas auf den Kopf geschlagen.

Das Eingreifen anderer Gäste habe weitere Angriffe verhindert. Der 25-Jährige verließ noch vor Eintreffen der Polizisten die Feier. Das Opfer erlitt Verletzungen im Gesicht und kam in ein Krankenhaus. Gegen den 25-Jährigen werde nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.