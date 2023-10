Besuch aus Kongo in Sondershausen erwartet

Sondershausen. Der in Sondershausen gegründete Hilfsverein erwartet Projektverantwortliche aus Kinshasa und Maluku.

Seit 16 Jahren existiert der Verein „Hilfe für Menschen im Kongo“. Gegründet in Sondershausen hat er inzwischen nach eigenen Angaben mehr als 250 Mitglieder in Sondershausen, aber auch in Leipzig und Altenburg. Zwei Kinderhäuser, eine Schule, einen Kindergarten und ein Gesundheitszentrum hat der Verein errichtet und betreibt sie auch.

Die verantwortlichen Leiter der Projekte in Kinshasa und Maluku sind ab 17. Oktober in Deutschland zu Gast und werden auch Sondershausen besuchen. Geplant sei unter anderem bereits ein offenes Treffen mit Begegnung und Gesprächen am Freitag, 20. Oktober, um 19 Uhr in der Mensa der Franzberg-Regelschule, Sondershausen, teilt Christine Hauskeller vom Verein mit.

Sie und ihr Mann, der ehemalige Sondershäuser Pfarrer Jürgen Hauskeller hatten den Verein 2007 gegründet. Der Verein engagiert sich vor allem für arme, kranke und bildungsferne Kinder im Kongo. In der Hauptstadt Kinshasa eröffneten Christine und Jürgen Hauskeller 2005 eine Tagesstätte für Straßenkinder. Seit 2006 gibt es ein Waisenhaus, das heute als Kinderhaus „Bomoyi“ 30 Mädchen und Jungen Geborgenheit und Zugang zu Bildung ermöglicht. Inzwischen trägt der Verein Verantwortung für zwei Waisenhäuser mit 60 Straßenkindern in Kinshasa und Maluku, für ein großes Bildungsprojekt mit Schulzentrum mit über 800 Schülern vom Kindergarten bis zur 8. Klasse, für ein Gesundheitszentrum mit Entbindungsstation, kleiner Chirurgie, Kinderabteilung, Labor, Apotheke, Impfzentrum sowie einem Krankenmobil, das regelmäßig weit entfernte Dörfer anfährt und einem Projekt, das täglich über 120 unterernährte Kinder betreut und versorgt.

Der Besuch, so Christine Hauskeller, sei „eine einmalige Chance, in anschaulicher und überzeugender Weise auf unsere Arbeit für die Kinder im Kongo aufmerksam zu machen“.