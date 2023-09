Besuch aus Nordhessen im Landratsamt

Sondershausen. Ihren Amtskollegen aus dem Schwalm-Eder-Kreis konnte Landrätin Antje Hochwind-Schneider in Sondershausen begrüßen. Die beiden hatten viel zu bereden.

„Wir wollen die Zusammenarbeit wieder intensivieren, um so die Verwaltungsarbeit in beiden Landkreisen zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger effizienter zu gestalten,“ sagte Kyffhäuser-Landrätin Antje Hochwind-Schneider (SPD) anlässlich eines Besuchs des Amtskollegen Winfried Becker (SPD) aus dem hessischen Schwalm-Eder-Kreis.

Beide Landkreise sind seit dem Jahr 1990 partnerschaftlich verbunden. In den ersten Jahren der Partnerschaft habe der Schwalm-Eder-Kreis umfassend und intensiv bei dem Aufbau einer neuen Kreisverwaltung in Sondershausen geholfen. Zudem sei die Zusammenarbeit verschiedener kommunaler Einrichtungen gefördert, die Begegnung von Jugend- und Schülergruppen unterstützt sowie ein intensiver Dialog zwischen den kommunalen Gemeinden geführt worden.

Beim Besuch des Landrates aus dem Schwalm-Eder-Kreis in der vergangenen Woche in Sondershausen habe man sich über den Stand und die Fortführung der Partnerschaft verständigt. So sollen speziell in den Bereichen Tourismus und Kultur, aber auch zu Fragen des Verwaltungsaufbaus gemeinsame Workshops vorbereitet werden, so die Information aus dem Landratsamt.