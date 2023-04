Besucher stillen in Kurstadt ihren salzigen Wissensdurst

Volker Runknagel schöpft die Salzkristalle von der Wasseroberfläche ab und erklärt den Besuchern, darunter das Ehepaar Maria und Bodo Strauß mit Enkeln Per (8) und Ben (13), beim Schausieden in Bad Frankenhausen, wie zeitaufwendig die mittelalterliche Salzgewinnung war.

Bad Frankenhausen. Die Salzsieder im Kurpark starten in die Saison. Bis Oktober zeigen sie, wie Jahrhunderte in der Kurstadt Salz durch Sole gewonnen wurde.

Der Dampf, der erstmals in diesem Jahr in der Schausiedehütte am Frankenhäuser Quellgrund aufstieg, war fast blickdicht. Neugierig näherten sich zur Saisoneröffnung Gäste, die sich die Ursache des Dampfes einmal genauer ansehen wollten. So das Ehepaar Strauß aus Löbau, das seinen Urlaub in der Kyffhäuserregion verbrachte und sich einmal von Nahem betrachten wollte, wie aus hochkonzentrierter Sole Salz gewonnen wird.

Siedemeister Volker Runknagel gab gern Auskunft und hielt währenddessen ein waches Auge auf die Siedepfanne, in der gut 350 Liter zehnprozentige Sole bei Temperaturen zwischen 60 und 80 Grad Celsius vor sich hin dampften. „Wir sind das vierte Mal beim Schausieden und es ist immer wieder interessant“, meinte Maria Strauß. Normalerweise hätten sie noch Stunden warten müssen, bis sich genug Salzkristalle ähnlich eines Teppichs gebildet hätten und abgeschöpft werden können. Wenn die Schausieder nicht vorgesorgt hätten – mehrere Päckchen Siedesalz hielten sie vor. Strauß’ nahmen natürlich welches mit. „Wir kochen damit und verwenden es auch bei Saunagängen“, erzählte die Besucherin von der Anwendung. Sie und ihr Ehemann Bodo schwören auf die heilsame Wirkung des weißen Goldes, gerade für Atemwege, Haut und Körper. Im letzten Jahr wurden allein an der Schau-Siedehütte mehr als 2000 Souvenir-Säckchen des Salzes verkauft. „Das war das zweitbeste Ergebnis in 25 Jahren“, resümierte Schausieder Roland Schenk.

Es dauert mehrere Stunden, bis das Wasser verdampft ist und sich Salzkristalle bilden. Foto: Susann Salzmann

Das Schausieden wird seit 1998 in Bad Frankenhausen gezeigt. Ein Handwerk, wie es im Mittelalter einmal praktiziert wurde. Wer zum Siedemeister aufsteigen wollte, der musste als Unterstecker anfangen, beschrieb Volker Runknagel den Werdegang. Der Unterstecker kümmerte sich um das Feuer, über der die Siedepfanne mit Hunderten Litern Solwasser lagerte. Die Ausbildung zum Siedemeister dauerte schon einmal vier Jahre, setzte Runknagel fort, griff zu einer Holzschaufel und fuhr zügig über den Salzteppich, der sich auf der wässrigen Oberfläche bildete. Salzkörner sind dort zu erkennen. „Bei einem Liter Sole bleiben etwa 100 Gramm Salz übrig“, erzählte Runknagel seinen jungen und jung gebliebenen Gästen.

Werde die im März neu installierte Siedepfanne mit ihren maximal 400 Litern Wasser gefüllt, können über den Tag 25 Kilogramm Salz gewonnen werden. Kein Vergleich zur Blütezeit des Salzsiedens in der Kurstadt: In Bad Frankenhausen dampften im Mittelalter bis zu 4000 Pfannen gleichzeitig. „So wurde im Mittelalter an einem Tag bis zu 25 Tonnen Salz an einem Tag gewonnen“, erstaunte der Siedemeister mit Details. Früher gab es in der Kurstadt 117 Siedehäuser; heute ist nur noch das Schau-Siedehaus. Letzteres feiert in diesem Jahr 25-jähriges Jubiläum. Im September soll das gefeiert werden.

Im Schau-Siedehaus dampfte es nicht nur in der Pfanne. Wenige Meter abseits lag das Salz in Holzkörben. „Unser Salz enthält keine Zusatzbestandteile wie etwa das Salz im Supermarkt“, meinte Siedemeister Volker Runknagel, der selbst auf das Salz samt seiner Heilwirkung schwört. Die historische Tradition halten sechs Männer und mit Birgit Runknagel eine Frau aufrecht, wochenends und feiertags.