Besucher strömen zum Schönfelder Osterfeuer

Schönfeld. Während die meisten Osterfeuer erst in den kommenden Tagen entzündet werden, loderte das Osterfeuer hier schon am Gründonnerstag.

Die Resonanz war überwältigend: Menschenmassen pilgerten am Abend des Gründonnerstages zur Feuerstelle am Schönfelder See. Ob jung, ob junggeblieben: Dort kamen sie alle zusammen. So auch Alex (6) und Matteo (8), die sich mit ihrem Stockbrot am Brauchtumsfeuer wärmten.

Karola Franke, Waldemar Gumprich und Beatrix Kohlisch (von links) wärmten sich am Feuer und lobten die Organisation durch die Feuerwehr. Foto: Susann Salzmann

Schon zu Beginn schätzte Ortschaftsbürgermeister Tobias Helm (parteilos) rund 150 Gäste auf dem Platz. Zu den Stammbesuchern gehörten inzwischen auch Besucher aus Artern oder dem Raum Sangerhausen.

Auf dem aufgestapelten Haufen voller Brenngut landete auch noch so manche Tanne. Mitglieder der örtlichen Feuerwehr übernahmen nicht nur die Brandwache, sondern kümmerten sich außerdem um Hunger und Durst der Gäste.