Bet Williams zu Gast im Kuhstall Friedrichsrode

Im Jahr 2019 gastierte die amerikanische Singer-/Songwriterin Bet Williams in Weimar. Am Ostermontag ist sie in Friedrichsrode zu Gast.

Friedrichsrode. Ihre gewaltige Stimme umfasst vier Oktaven: Bet Williams begeistert mit ergreifenden Liedern.

Am Ostermontag, dem 10. April, gibt es im Kuhstall in Friedrichsrode einen ganz besonderen Konzertabend. Erwartet wird Bet Williams ab 19 Uhr.

Ungefilterte Emotionen, eine erstaunliche Offenheit – schon Bet Williams’ Songtexte wagen sich in Tiefen, vor denen viele Singer-Songwriter zurückschrecken, heißt es in der Ankündigung. Hinzu käme die Vier-Oktaven-Stimme der blonden Amerikanerin, die so vielseitig sei, so grenzenlos überraschend, dass es scheine, Bet Williams hätte auf der Bühne mehrere Bands und Chöre aus aller Welt versammelt.

Auf kleinstem Raum erschaffe sie allein mit ihrer Stimme und einer Akustikgitarre riesige Klangwelten, die weit über die Genregrenzen von Blues, Folk, Weltmusik und Rock hinausreichten. Kein Wunder also, dass Bet Williams schon mit Taj Mahal, Joan Osborne, Herbie Hancock, Arlo Guthrie und Lucinda Williams aufgetreten sei.

Mal klingen die Songs nach akustischem Blues und Americana, mal vertont Bet Williams nur mit Gesang und Perkussion uralte sakrale Texte oder revolutionäre Schriften aus aller Welt, heißt es. Was aber all ihren Stücken gemeinsam sei: Es seien ergreifende Lieder von einer charismatischen Frau, die mit offenem Herzen und wachen Augen durch die Welt gehe und etwas zu erzählen habe.