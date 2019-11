Bericht der Stadt Sondershausen offenbart Wettbewerbsdruck

Über die wirtschaftliche Betätigung der Stadt informiert in jedem Jahr der Beteiligungsbericht. In der jüngsten Stadtratssitzung wurde der Bericht für das vergangene Jahr vorgelegt. Anteile hält die Stadt an den Stadtwerken Sondershausen (51 Prozent), der Wippertal Wohnungsbau- und Grundstücksgesellschaft (97,64 Proeznt), dem BIC Nordthüringen (25 Prozent), der Gemeinnützigen Förderungsgesellschaft Arbeit und Umwelt (FAU) (86,3 Prozent), Theater Nordhausen und Loh-Orchester Sondershausen GmbH (20 Prozent), der Erlebnisbergwerk Betreibergesellschaft (5 Prozent) sowie der Stadtmarketing Sondershausen GmbH (100 Prozent).

Stadtwerke Sondershausen

Die Stadtwerke konnten nach eigenen Angaben ein über den Erwartungen liegendes Ergebnis erzielen. Der Jahresüberschuss lag mit 2,53 Millionen Euro nur geringfügig unter dem des Vorjahresergebnis (2,58 Millionen Euro). Das Unternehmen habe sich erfolgreich in einer Ausschreibung für die Gasversorgung in fünf Ortsteilen der Gemeinde Kyffhäuserland beteiligt und werde die dortigen Gasnetze bis 2039 weiter betreiben. Somit sind jetzt alle von der Gesellschaft aktuell gehaltenen Konzessionen bis mindestens zum Jahr 2032 gesichert, wodurch eine stabile Grundlage für die weitere Entwicklung der Geschäftsbereiche Gasverteilung und Stromverteilung gegeben sei.

Investiert werden sollte in die Ertüchtigung des Stromnetzgebiets „Südliche Hainleite“ sowie in die Modernisierung der Verteilungsanlagen. In der Gas- und Fernwärmeversorgung sollen die bestehenden Netze weiter verdichtet werden. Für das Geschäftsjahr 2018/2019 rechnet man wir aufgrund von Preiserhöhungen mit deutlich steigenden Umsatzerlösen und Erträgen sowie wettbewerbsbedingt mit einem deutlich geringeren Jahresergebnis in einer Größenordnung. Für die nächsten Geschäftsjahre erwarten die Stadtwerke tendenziell leicht niedrigere Ergebnisse. Der Wettbewerb um Endkunden im Gas- und Energiemarkt steige und man prognostiziert deshalb sinkende Margen.

Wippertal Wohnungsbau- und Grundstücksgesellschaft

Der Markt, auf dem die städtische Wohnungsbaugesellschaft agiert, beschreibt die Gesellschaft als „angespannt und schwierig“. Neben den Wohnungsbaugenossenschaften bieten auch zahlreiche private Vermieter Wohnungen in der Region an. Die Wippertal verfügte Ende 2018 über 2513 Wohnungen auf 139.585 Quadratmetern Fläche sowie 64 Gewerbeeinheiten auf 13.104 Quadratmetern. Zudem bewirtschaftet man 917 Stellplätzen und Garagen. 92,9 Prozent des Bestands waren vermietet. Bei den Gewerbeimmobilien standen neun Einheiten leer. Im Einzelhandelsbereich fehle es an Nachfrage der passenden Konzepten der Interessenten, heißt es.

In die Instandhaltung der Immobilien wurden 2,1 Millionen Euro investiert. Auch 2019 waren Investitionen zur Erneuerung der Heizungsversorgung für 124 Wohnungen geplant. Zudem wurde auf dem Franzberg die Sanierung der Gewerkschaftshäuser angegangen und soll Ende dieses Jahr abgeschlossen werden. Angerissen wurde Ende 2018 ein Plattenbau im Wippertor. Auf dem Grundstück ist ein neues Wohnobjekt geplant, das „betreutes Wohnen“ und Mietwohnungen vorsieht. 2021 soll das Haus fertig sein.

Der Jahresüberschuss lag 2018 bei 637.000 Euro. Für 2019 werde ebenfalls mit einem positiven Jahresergebnis gerechnet. In den kommenden Jahren prognostiziert die Wippertal einen steigenden Leerstand aufgrund der demografischen Entwicklung der Region. Erwartet werde zudem, dass es künftig in geringerem Umfang Wohnraum auf Niedrigpreisniveau geben werde. Die Wippertal müsse kritisch prüfen, ob Instandhaltungen und Sanierungen durch erzielbare Mietpreise wirtschaftlich noch darstellbar seien, besonders in Objekten mit geringen Mieten, heißt es. Eine politische Lösung sei hier von „besonderer Wichtigkeit“.

BIC Nordthüringen

Das Gründer- und Innovationszentrum BIC, an dem die Landkreise Nordhausen, Kyffhäuser sowie die Städte Sondershausen und Nordhausen beteiligt sind, soll Existenzgründer unterstützen. Man stellt Räume und Infrastruktur zur Verfügung und berät Unternehmen. Räumlichkeiten gibt es inzwischen nur noch in Sondershausen, dieses waren Ende 2018 zu 78 Prozent vermietet. Im laufenden Jahr konnte die Auslastung auf 81,6 Prozent verbessert werden, heißt es im bericht des BIC. Da der Mietvertrag am Standort Nordhausen nicht verlängert worden war, haben sich die Umsatzerlöse halbiert und lagen 2018 bei 164.800 Euro. Einnahmen erzielt man über die Vermietung von Räumen in Sondershausen und durch Projektarbeit. Die Gesellschafter planen eine Erweiterung des Gesellschaftszwecks in Richtung Interkommunale Zusammenarbeit, heißt es im Bericht zur Zukunft der Gesellschaft.

Förderungsgesellschaft Arbeit und Umwelt (FAU)

Einen Verlust im Jahresergebnis weist die FAU, die als Hauptaufgabe die Qualifizierung von Langzeitarbeitslosen betreibt, für 2018 von rund 18.000 Euro aus, dieser konnte aber ausgeglichen werden. Die Bilanzgewinn lag bei rund 68.000 Euro. Die Umsätze hatten sich aufgrund der geringeren Anzahl an Arbeitsgelegenheiten im Vergleich zum Vorjahr weiter verringert. Die Personalkosten für die Beschäftigten stiegen. Zudem gebe es einen Investitionsstau an den Immobilien der FAU. Für dieses Jahr rechnet man mit moderat steigenden Umsatzerlösen und einem leicht positivem Jahresergebnis. Die FAU ist stark von politischen Rahmenbedingungen für die Beschäftigungsförderung auf dem sozialen Arbeitsmarkt abhängig. Derzeit gibt es Verhandlungen mit dem Kyffhäuserkreis um eine Beteiligung an der Gesellschaft, um sie auf breitere Füße zu stellen.