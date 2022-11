Das Konzert findet in der Unterkirche in Bad Frankenhausen statt. (Archiv)

Betörend schöne Musik in der Frankenhäuser Unterkirche

Bad Frankenhausen. Zum Konzert wird am 17. November in die Unterkirche eingeladen.

Zu einem Konzert wird an diesem Donnerstag, dem 17. November, um 19.30 Uhr in die Unterkirche von Bad Frankenhausen eingeladen, informiert Kantorin Laura Schildmann. Zu Gehör gebracht werde das „Stabat Mater“ des barocken Komponisten Giovanni Battista Pergolesi. Dieser habe ein steile Karriere als Opernkomponist erlebt, als er mit nur 26 Jahren 1736 starb. Jedoch sei es das „Stabat Mater“, das seinen Namen unsterblich gemacht habe. Es sei bis heute eine der am häufigsten aufgeführten geistlichen Kompositionen, und dabei handele sich um betörend schöne Musik. Aufgeführt wird das Werk von der Sopranistin Anna Ivanishko, der Altistin Alena-Maria Stolle und Kantorin Laura Schildmann. Der Eintritt zu dem Konzert ist frei.