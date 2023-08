Betonriese bei Berka liefert Faulgas für Strom

Foto: Henning Most

Einen Faulturm baut der TAZ Sondershausen am Klärwerk in Berka. Polier Tino Meyer von der Firma Bärwinkel aus Großenehrich entfernt gerade die letzten Schalungselemente.

Berka. Die Kläranlage Sondershausen soll einen Teil ihres enormen Energiebedarfs selbst erzeugen. Der Betonriese macht es möglich.

Aus der Wipperaue bei Berka ist ein Betonriese herausgewachsen. Mit fast 17 Metern Höhe überragt der neue Faulturm alle anderen Gebäude der Kläranlage vom Trink- und Abwasserzweckverband Helbe-Wipper (TAZ) deutlich. Das Bauwerk soll in Zukunft dazu dienen, aus Klärschlamm Gas zu produzieren aus dem dann Strom und Heizenergie gewonnen werden sollen.

Um die Energieeffizienz in der Kläranlage Sondershausen zu erhöhen, habe der TAZ jetzt begonnen, die Faulung auf ein moderneres System umzurüsten, erklärt Hans-Peter Schwarzbach, der Leiter für den Abwasserbereich im Verband. Der künftig aus dem Faulgas gewonnene Strom soll in erster Linie für den Eigenbedarf der Kläranlage verwendet werden. „Der Betrieb verschlingt ungeheure Mengen Energie. Wenn wir die zum größten Teil selbst produzieren können, spart das uns und letztendlich auch den Kunden viel Geld“, stellte Schwarzbach klar. Deshalb lohne sich die Investition in die neue Anlage nun gerade mit Blick auf weiter steigende Energiepreise.

Spezialtechnik aus Österreich im Einsatz

Allein für den ersten Bauabschnitt dieses Projektes, der 2023 über die Bühne gehen soll, sind rund 570.000 Euro veranschlagt. Fertig ist neben dem Rohbau des Faulturms auch schon das etwas fülligere Betonrund des Gastanks. Für den hohen Rundbau wurden Spezialtechnik eines österreichischen Unternehmens verwendet.

Eine bewegliche, gewölbte Schalung wanderte auf Schienen von einem Bauabschnitt zum nächsten, bis der Kreis der Turmwandung geschlossen war. Dann kletterte das Gerät eine Etage höher und begann dort mit dem Rundlauf, bei dem Wandsegment neben Wandsegment entstand. In fünf Stockwerken entstand so der Faulturm. Jetzt ist die mobile Schalung bereits wieder abgebaut, der Turm bekommt demnächst sein Innenleben, der Gastank nebenan eine Kunststoffhaube, unter der sich künftig der wertvolle Brennstoff sammeln soll.

Fertig werde die Anlage in diesem Jahr aber noch nicht, erklärt Schwarzbach weiter. Für 2024 sei vorgesehen, ein komplettes Blockheizkraftwerk neben Faulturm und Gasbehälter zu errichten. Bislang sind gerade einmal die Fundamente für das Bauwerk gesetzt, in dem komplexe Technik mit Gasbrenner und Turbinengenerator untergebracht werden sollen. Auch die Anschlussleitungen für Gas, Strom und Heizwärme müssen noch installiert werden. Spätestens Ende kommenden Jahres soll die neue Anlage dann Strom und Wärme liefern.