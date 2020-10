Betreiber-Vertrag für Kita geändert

Der Stadtrat von Roßleben-Wiehe hat einen geänderten Betreibervertrag mit dem Träger Arbeiterwohlfahrt (Awo) Erfurt für die Kindertagesstätte „Löwenzahn“ in Wiehe abgesegnet. Der bisherige Betreibervertrag war Bestandteil des Erbbaurechtsvertrages von 2011. Der neue Vertrag, dem lange Verhandlungen vorausgingen, soll rückwirkend zum 1. Januar dieses Jahres in Kraft treten. Er wurde auf der Grundlage des neuen Kita-Gesetzes gestaltet. „Die pauschale Finanzierung an den Träger fällt weg. Somit erfolgt eine Abrechnung der Einnahmen und Ausgaben durch den Träger“, erklärt Bürgermeister Steffen Sauerbier (SPD).

Die Stadt zahlt der Awo nun eine Verwaltungskostenpauschale von 22 Euro pro Kind und Monat. Bisher wurden Verwaltungskosten von fünf Prozent der Fachpersonalkosten gezahlt. Die Ersparnis für die Stadt belaufe sich dadurch nun auf 5800 Euro im Jahr.