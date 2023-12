Betrunkener geht im Kyffhäuserkreis mit Machete auf Autos los

Badra Im Kyffhäuserkreis hat ein Betrunkener zwei Autos erheblich beschädigt. Im Nachhinein zeigte er Reue und meldete sich bei der Polizei.

In Badra im Kyffhäuserkreis hat ein 32-Jähriger zwei Autos beschädigt. Wie die Polizei am Donnerstag informierte, habe der Mann zunächst selbst die Polizei darüber informiert, dass zwei in der Hauptstraße abgestellte Fahrzeuge erheblich beschädigt wurden. Einige Minuten später revidierte der Anrufer seine Meldung und verwies darauf, dass sich der Einsatz für die Polizei erledigt habe.

Die Beamten wollten dann doch wissen, was passiert war und am Ende gab der Mann zu, dass er selbst der Täter war. Im Alkoholrausch habe er beide Fahrzeuge mit einer Machete malträtiert und erhebliche Schäden verursacht. Scheinbar vom schlechten Gewissen geplagt, verständigte er den Besitzer der Fahrzeuge. Eine Anzeige wurde dennoch wegen des Verdachts der Sachbeschädigung gegen den 32-Jährigen gefertigt.

