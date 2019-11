Bad Frankenhausen Bad FrankenhausenAm Samstagabend gegen 19.25 Uhr fuhr ein Opel-Fahrer von der Müldener Straße in die Kyffhäuserstraße in Bad Frankenhausen, ohne die Vorfahrt einer Opel-Fahrerin zu beachten. Die Frau wurde durch ...

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Betrunkener nimmt Vorfahrt

Am Samstagabend gegen 19.25 Uhr fuhr ein Opel-Fahrer von der Müldener Straße in die Kyffhäuserstraße in Bad Frankenhausen, ohne die Vorfahrt einer Opel-Fahrerin zu beachten. Die Frau wurde durch die Kollision leicht verletzt. Als Polizisten den Unfall aufnahm, stellten sie beim Verursacher Alkoholgeruch fest. Ein Test ergab einen Wert von 2,86 Promille. Eine Blutentnahme wurde veranlasst, der Führerschein beschlagnahmt. (red)