Beutel mit Namen für jedes Kindergartenkind in Großfurra

Inga-Lotta freut sich über das Geschenk vom Nikolaus, dargestellt von Michael Enger, der die Gaben für die Kinder aus der evangelischen Kindertagesstätte Arche Noah in Großfurra in schicken Stoffbeuteln mit dem Namen jedes Kindes verteilte. Solch einen Beutel erhält künftig jedes Kind, wenn es neu in die Einrichtung kommt.

Großfurra. Im Kindergarten Großfurra brachte der Nikolaus jedem Kind Tasche mit dem eigenen Namen.

In einer schicken Stofftasche mit dem eigenen Namen in bunten Buchstaben darauf kann jedes Kind im Großfurraer Kindergarten jetzt seine persönlichen Dinge verstauen. In langen Reihen an den Garderoben aufgehängt, sollen sie dann mit ihrem einheitlichen Design das Erscheinungsbild in der Evangelischen Kindertagesstätte Arche Noah prägen.

„Die Taschen sind Teil eines neuen Design-Konzepts, mit dem die beiden Kindertagesstätten in Trägerschaft der evangelischen Kirchgemeinde Sondershausen eine unverwechselbare Identität schaffen und auch nach außen tragen wollen“, erklärt Sandra Zornemann, die Leiterin der Einrichtung in Großfurra. Natürlich helfe es auch den Kindern, sich mit ihrem Kindergarten zu identifizieren, wenn sie vom ersten Tag in der Einrichtung an etwas Gemeinsames haben. Individuell seien die Taschen aber trotz alledem, weil jede mit dem Namen des Kindes beschriftet ist und es durch die gesamte Kindergartenzeit und darüber hinaus begleite.

Für die Gestaltung der Stoffbeutel seien sogar eine eigene Schrift und ein spezielles Farbkonzept entwickelt worden, so Sandra Zornemann weiter. Beides finde sich auch auf den neuen Visitenkarten für die Mitarbeitenden der Einrichtungen wieder. Nach und nach würden jetzt auch Briefvorlagen oder Plakate für Veranstaltungen der Kindergärten nach dem neuem Designkonzept gestaltet. Hergestellt werden die Druckerzeugnisse als auch die Beschriftungen auf den Beuteln mit einem Plotter, über den die Einrichtungen selbst verfügen.

Als Geschenk vom Nikolaus wurden jetzt die ersten Stofftaschen an die Kinder in den Tagesstätten verteilt. In jedem Beutel war außerdem ein Bilderbuch mit der Geschichte des heiligen Nikolaus versteckt. Außer dem Namen steht auf den Taschen der Schriftzug „Kindergartenkind“. Für die Größten gab es als Überraschung Beutel mit der Aufschrift „Vorschulkind“.

In Zukunft erhält jedes Kind eine solche mit dem eigenen Namen beschriftete Aufbewahrung für die Dinge aus dem Kindergartenalltag, wenn es neu in eine der beiden evangelischen Kindertagesstätten kommt. Und bei Abschied nehmen die Schulanfänger darin dann ihre Kindergartensachen einfach mit.