Beutelspender im Ebelebener Stadtgebiet

Hundehalter sind in Deutschland im Rahmen kommunaler Regelungen meist zur Entfernung von Hundekot verpflichtet.

Ebeleben. In Ebeleben gibt es seit Kurzem mehrere Hundekotbeutelspender. Die Stadtverwaltung wünscht sich, dass sie entsprechend genutzt werden.

Im Stadtgebiet sind auf vielfachen Wunsch der Einwohner mehrere Spender für Hundekotbeutel aufgestellt worden. Darüber informiert die Stadtverwaltung.

Allerdings habe es bereits in den ersten Tagen Hinweise gegeben, dass die Spender nicht von jedem Hundebesitzer auch tatsächlich genutzt worden seien. So wurde der Stadtverwaltung ein Foto übermittelt, das vor dem Kindergarten in der Goethestraße aufgenommen worden ist und zeigt, dass direkt vor dem Mülleimer und Tütenspender die Hinterlassenschaft des Vierbeiners auf dem Gehweg liegen gelassen wurde.

Appelliert wird an die Vernunft der Bürger, die Entsorgungsmöglichkeit entsprechend zu nutzen.