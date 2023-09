Bewegender Dokumentarfilm als Abschluss der Ausstellung „Was bleibt“ in Sondershausen

Die Ausstellung "Was bleibt", in der "Alten Post" in Sondershausen endet am Donnerstag mit einem thematischen Filmabend in der Cruciskirche.

Sondershausen. Die Ausstellung „Was bleibt“ der Novalis-Diakonie endet am Donnerstag mit einer Veranstaltung in der Sondershäuser Cruciskirche.

Mit einem thematischen Filmabend im Bürgersaal der Cruciskirche in Sondershausen soll am Donnerstag, dem 28. September, die Ausstellung „Was bleibt“ ihren Abschluss finden.

Initiiert wurden die Ausstellung sowie mehrere Begleitveranstaltungen vom ambulanten Hospiz- und Palliativberatungsdienst Sondershausen-Sömmerda-Artern und dessen Träger, der Novalis-Diakonie, anlässlich des 20-jährigen Bestehens des Hospizdienstes.

Die abschließende Veranstaltung findet um 18 Uhr in Form eines Filmabends statt. Gezeigt wird der Dokumentarfilm mit dem Titel „Bilder, die Bleiben“, in dem eine Frau in ihrer letzten Lebensphase begleitet wird – zunächst von Freunden und Angehörigen betreut, später im Krankenhaus und schließlich im Hospiz.

Regisseurin Katharina Gruber, eine Freundin der Betroffenen, werde am Donnerstag dabei sein und nach dem etwa 50-minütigen Film zum Gespräch einladen, heißt es in der Ankündigung. „Es ist ein Film, der sehr persönliche und intime Einblicke in die letzte Lebensphase der Frau gibt. Er hinterlässt bleibende Eindrücke“, so Karina Krausholz, Öffentlichkeitsbeauftragte der Novalis-Diakonie. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei.