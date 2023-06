Bibliotheksregale in Heldrungen beflügeln Phantasie

Heldrungen. Ins ehemalige Heldrunger Rathaus soll nach dem Willen des Ortschaftsbürgermeisters bald wieder Leben einziehen

Wie beflügelnd ein Keller voller Regalteile sein kann, diese Erfahrung macht gerade Roland Schröder (pl) in Heldrungen. Auf der Suche nach einer günstigen Bücherwand für das Archiv des Heimatvereins war der Ortschaftsbürgermeister über einen Zeitungsartikel auf das ausrangierte Mobiliar der Sondershäuser Stadtbibliothek gestoßen, das seit deren Umzug in den „Weißen Schwan“ im Bahnhofsgebäude der Kreisstadt lagert.

Das ehemalige Heldrunger Rathaus mit dem Ratskeller. Foto: Kerstin Fischer

Ein Dutzend Regale suchte der Heimatverein. „Doch dann stand ich da vor den Boards. Das hätten wir uns neu nie leisten können“, schildert Roland Schröder (pl), der in Sondershausen die ausrangierten Bibliotheksregale in Augenschein nahm. Und so zog fast das komplette Mobiliar in die Ortschaft der Stadt An der Schmücke um, einschließlich Kindertisch, Hocker und Tresen. Fünf bis sechs Mal seien Mitglieder der Bundeswehrpateneinheit und freiwillige Helfer zum Abholen in die Kreisstadt gefahren, erzählt Schröder am Donnerstag im ehemaligen Heldrunger Rathaus, wo die Bücherwände irgendwann wieder stehen sollen. Denn eine Verjüngungskur für ihre Bücherei im Erdgeschoss planen die Heldrunger und der Heimatverein schon länger und haben sich dafür in der Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken in Erfurt Anregungen sogar schon geholt. Nun kommen die Regale wie gerufen.

Das neue Mobiliar wirkt inspirierend. Inzwischen gibt es Pläne, die Bücherausleihe in den Keller umziehen zu lassen. „Dort ist viel mehr Platz als in den beengten Räumen im Hochparterre und außerdem für ältere Leute besser erreichbar“, so Schröder. Der nicht barrierefreie Zugang zum Gebäude in der Tat ein Problem. Zusammen mit Bundeswehrsoldaten ist das Kellergeschoss inzwischen entrümpelt, ein Nutzungszustand allerdings noch in weiter Ferne. „Das ist sicher eine Arbeit von Jahren“, räumt der Ortschaftsbürgermeister ein und kann freiwillige Helfer gut gebrauchen.

Schneller soll es mit der Kindergartenbibliothek gehen, die mit den beiden Kindergärten im Ort bereits im Gespräch ist. Eingerichtet in einem Gastraum des „Ratskellers“, könnten die Kindergartenkinder hier schon in den nächsten Monaten nach Lust und Laune in Büchern stöbern. Auch Vorlesestunden seien denkbar. In den ehemaligen Küchenräumen könnte eine Heldrungen-Ausstellung eingerichtet, der andere Gastraum zu einem Hochzeitszimmer und die restlichen Zimmer im Rathaus zu Vereinsräumen werden. „So kommt eins ins andere“, sagt Schröder und lässt das Wort Bürgerhaus fallen. Gute Aussichten für das alte Gemäuer.