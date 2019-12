Bienenwagen, Lustgarten und ein Spielplatz

Mit kleinen Beträgen etwas bewegen, könnte das Motto für das Projekt „Lebendiges Dorf“ der Stiftung Helbedündorf umschrieben werden. Und bewegen ist hier gleich im mehrfachen Sinne gemeint. Mit 500 Euro unterstützt die Stiftung je ein Projekt in einem Ortsteil von Helbedündorf. Am Ende werde dann aber nicht nur etwas investiert, das Dorf verschönert oder den Dorfbewohnern das Leben angenehmer gestaltet, sondern die Gemeinschaft gepflegt, umschreibt Diana Kapell, die die Geschäfte der Stiftung führt, das Anliegen des Projekts.

Die Menschen arbeiten gemeinsam für ein Ziel, eines das sie selbst gewählt haben, wofür sie auch weitere Mittel eingeworben haben und das sie in ihrer Freizeit und mit ihrer Hände Arbeit umgesetzt haben. Das erhöhe nicht nur die Akzeptanz im Ort. Die Leute seien am Ende richtig stolz darauf und gehen sorgsam damit, erzählt Diana Kapell.

Zum zweiten Mal hatte die Stiftung in diesem Jahr Geld für das Lebendige Dorf ausgelobt. Aus allen sechs Ortsteile gingen Bewerbungen ein. Fünf Projekte wurden umgesetzt, Großbrüchter will seines später umsetzen. Möglich sei es, auch einmal angefangene Projekte fortzusetzen, berichtet Diana Kapell. Mit 500 Euro lassen sich nicht gleich alle Wünsche auf einmal erfüllen. So arbeitet Friedrichsrode bereis im zweiten Jahr an der Neugestaltung des Kräuter- und Skulpturenpfades im Künstlerdorf. Auch in Kleinbrüchter soll das Projekt Spielplatz eine Fortsetzung finden.

Mit der Instandsetzung des Pfades gewann Friedrichsrode im vergangenen Jahr auch noch die ausgelobten 1000 Euro für das beste Projekt. Die Summe legt die Stiftung nach einer Jury-Entscheidung am Ende des Jahres noch einmal oben drauf. Bis 31. Oktober haben die Projektteilnehmer Zeit, ihre Ideen gemeinsam umzusetzen. Meist reichen die Ortsteilbürgermeister die Projektvorschläge ein, möglich sei es aber auch, dass ein Verein einen Vorschlag unterbreitet, so wie in diesem Jahr der Heimatverein Holzthaleben, berichtet Diana Kapell.

Im November tagt die Jury, die aus Stiftungsmitgliedern, einem Architekten und aus Einwohnern der Ortsteile besteht. Alle Projekte werden durch die Teilnehmer präsentiert mit Bildern und Berichten von der Arbeit. Das Ergebnis sei noch nicht bekanntgegeben worden, sagte Jörg Steinmetz, Vorsitzender des Stiftungsvorstands und Bürgermeister der Gemeinde Helbedündorf. Der Gewinner der 1000 Euro muss sich also noch gedulden. Im kommenden Jahr werde das Projekt sicher fortgesetzt, so Diana Kapell.

Die Stiftung Helbedündorf wurde 2016 gegründet, um die Gemeinschaft und die Verantwortung der Bürger in der Gemeinde mit ihren sechs Ortsteilen zu stärken, die Infrastruktur zu erhalten und zu verbessern, formuliert es in die Stiftung selbst. Ältere und jüngere Menschen sollen hier einen optimalen Lebensmittelpunkt haben. Der Erhalt der Grundschule in Keula und der Kindertagesstätte als wesentliche Teile eines intakten Dorflebens gehört zu den wichtigsten Zielen der Stiftung.

Aktuelle Projekte im Überblick

Holzthaleben: Pflanzen von Obstbäumen

Keula: Fortführung des Projekts Bienenwiese, Linde pflanzen; Sitzgelegenheiten zum Verweilen und Bienenwagen aufstellen; Aussaat für Wiese

Kleinbrüchter: Spielplatz an der Wolfsgrube: Aufbereitung bzw. Erneuerung des Sands; Auffrischung Zaun; Erneuerung der Einfassung der Sandspielfläche

Toba: Sportlerheim: Erneuerung der Bühne; Dachkasten streichen; Küchenbereich streichen; Inventar herrichten bzw. erneuern

Friedrichsrode: Umgestaltung des bisherigen Kräutergartens in einen Begegnungsort „LustGarten“