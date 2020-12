Bilderschau ohne Betrachter

Für das Fotoprojekt „Wende, Wandel, Widersprüche – 30 Jahre Deutsche Einheit" war die Sondershäuser Fotografin Yvonne Most mit ihrer Kamera in ganz Thüringen unterwegs, um Menschen, ausgesuchte Orte und Momente im Bild festzuhalten. Fünfzehn ihrer Werke sollten ursprünglich im Kunsthof Friedrichsrode zu sehen sein. Aufgrund der Schließung aller Kultureinrichtungen infolge der Coronapandemie hängen zwar nun die Bilder im Kunsthof. Ansehen aber kann sie aktuell weiterhin niemand. Bis 4. April 2021 aber wird sich hoffentlich noch eine Gelegenheit ergeben, so lange werden die Bilder ausgestellt.