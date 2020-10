An den Markttagen am Dienstag und Freitag zeigt sich die Sondershäuser Innenstadt belebt.

Bio-Supermarkt, Modegeschäfte, Sport- und Schuhladen sowie einen Drogeriemarkt – für all das sieht das neue Einzelhandelskonzept der Stadt Sondershausen noch Potenzial in der Innenstadt. Auch neue Geschäfte für Elektrowaren, Sanitätsbedarf, Schreib- und Spielwaren könnten Kunden in die Altstadt ziehen sowie Anbieter im Möbelsegment an Standorte in die restliche Stadt.