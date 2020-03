Biosphärenregion soll Bauern Chancen bieten

Nordthüringens Landwirte müssen keine Einschränkungen durch die geplante Biosphärenregion Südharz, Kyffhäuser und Hohe Schrecke befürchten. Das versicherte Torsten Weil, der neue Staatssekretär für Ländliche Räume, Forst- und Landwirtschaft im Thüringer Landwirtschafts-ministerium den Bauern beim Landwirtschaftsfrühstück der Nordthüringer Volksbank auf dem Kyffhäuser.

Weil räumte vor allem die Befürchtung aus, besonders fruchtbare Anbaugebiete in der Goldenen Aue am Nordrand des Kyffhäuserkreis würden nach Einrichtung der Biosphärenregion auf Dauer nicht mehr im vollen Umfang landwirtschaftlich nutzbar sein. „Es wird keine räumliche Verbindung zwischen den Naturparks Südharz und Kyffhäuser hergestellt“, erklärte er. Damit seien die ertragreichen Flächen grundsätzlich gar nicht mehr von den Plänen für die Biosphärenregion betroffen.

Wirkliche Nutzungseinschränkungen werde es ohnehin nur in den Kern- und Pflegezonen des insgesamt etwa 65.000 Hektar großen Areals geben, stellte er weiterhin klar. Allerdings seien die geplanten Kernzonen, die in erster Linie dafür eingerichtet werden sollen, der Natur Raum zu geben, sich zu entwickeln, in Gebieten geplant, die bisher schon nicht landwirtschaftlich genutzt würden. Dabei handele es sich um Wälder, die so unzugänglich seien, dass sich nicht einmal Forstwirtschaft in ihnen lohne.

In den vorgesehenen Pflegezonen, in denen es grundsätzlich keine Restriktionen für die landwirtschaftliche Nutzung geben soll, sei geplant zusätzlich zu den vorhandenen Schutzzonen 4700 Hektar als Naturschutzgebiete auszuweisen. Das betreffe zum Teil auch ackerbaulich genutzte Areale. Auf diesen relativ kleinen Flächen müsse mit Einschränkungen für die Landwirtschaft gerechnet werden.

Allerdings könnte landwirtschaftliche Betriebe auf längere Sicht von den Projekten profitieren, mit denen nachhaltige Land- und Forstwirtschaft in der Biosphärenregion besonders vorangetrieben werde soll. Dafür stehen Fördermittel in Aussicht. Allerdings könne die Frage nach der Planungssicherheit für landwirtschaftliche Unternehmen auch im Bezug auf solche Vorhaben noch nicht ausreichend beantwortet werde, räumte Weil ein. Neue Perspektiven für die Landwirtschaft in der künftigen Biosphärenregion könnte sich aus der Förderung regionaler Produkte oder in der Landschaftspflege ergeben, führte der Staatssekretär weiter aus. In welchem Umfang es dafür Unterstützung geben wird, konnte er noch nicht verkünden. Im Moment lägen 22 Projekte oder Ideen für Vorhaben in Land- und Forstwirtschaft, für regionale Produkte oder in der Landschaftspflege vor, informierte Weil weiter.

Im Anschluss an einen zweijährigen Moderationsverfahren, in dem allen Betroffenen die Möglichkeit eingeräumt worden war, Kritik und Anregungen zu dem Projekt zu äußern, gibt es seit Ende 2019 eine Empfehlung an die Thüringer Landesregierung, den Prozess zur Einrichtung der Biosphärenregion fortzusetzen.

Bereits in der moderierten Phase formte sich nach und nach eine Gebietskulisse für die Biosphärenregion heraus. Die ist seitdem weiter verfeinert und die vor allem von den Landwirten gewünschte Abtrennung der Goldene Aue erfolgt. Außerdem liegen nun die geplanten Kernzonen als Schutzbereiche in möglichst naturbelassenen Waldgebieten fest. Weitere Abstimmungen vor allem mit den Bauern müsse es noch wegen der Naturschutzgebiete in den Pflegezonen geben. In diesem Zusammenhang bot sich der neue Landwirtschaftsstaatssekretär den Bauern auf dem Kyffhäuser als offener Gesprächspartnern an: „Füttern Sie mich mit Informationen, auf deren Basis wir dann reden können.“