Bisheriger Vorstand des Kreisfeuerwehrverbands Artern einstimmig wiedergewählt

Kyffhäuserkreis. Zur Versammlung des Kreisfeuerwehrverband Artern stehen eine Wahl, Bilanzen, Ehrungen und eine Fusion auf der Agenda.

Ein wichtiger Punkt auf der Tagesordnung der 30. Verbandsversammlung des Kreisfeuerwehrverbands Artern beinhaltete die Wahl eines neuen Vorstands. Alle bisherigen Mitglieder ließen sich erneut aufstellen und wurden jeweils einstimmig in das Amt gewählt. So leitet Harald Schneider weiterhin die Geschicke des Kreisverbands, seine Stellvertreter sind Alexander Behrbohm und Lars Scherbe. Schriftführer bleibt Roland Hirsch und als Kassenwart wurde Harald Siewert erneut gewählt. Mit Juliane Worgt konnte zudem das Amt der Frauenbeauftragten besetzt werden, dass bislang vakant war.

In seinem Rechenschaftsbericht verwies Harald Schneider auf wichtige Ereignisse des vergangenen Jahres. Eine Botschaft war zunächst, dass der Kreisfeuerwehrverband Artern nach den Corona-Jahren in 2022 seine Arbeit wieder nahezu vollumfänglich aufnehmen konnte. Anlass zur Freude gab unter anderem die offizielle Eröffnung des Feuerwehrtechnischen Zentrums in Artern – mit moderner Atemschutzstrecke. „Kombiniert mit der Ausbildung im Brandsimulator, die der Kreisfeuerwehrverband Artern jährlich organisiert, stehen unseren Atemschutzgeräteträgern die besten Ausbildungsmöglichkeiten zur Verfügung“, betonte Schneider. In 2022 hätten 75 Atemschutzgeräteträger an der Ausbildung in Ritteburg teilgenommen. In diesem Jahr ist sie am 2. und 3. September geplant.

Fusion der Kreisfeuerwehrverbände in 2024 geplant

Die seit längerem geplante Fusion der Kreisfeuerwehrverbände Artern und Sondershausen war ebenfalls Thema in Schneiders Bericht. Nach mehreren Treffen datiert die aktuell letzte Informationsveranstaltung vom 10. Februar dieses Jahres. „Als nächstes ist die Erarbeitung einer neuen Satzung vorgesehen“, kündigte Harald Schneider an. Der endgültige Entwurf solle dann allen Feuerwehren vorgelegt werden. Prinzipiell gebe es noch einige Hürden zu überwinden, um die für 2024 angestrebte Fusion realisieren zu können. „Aber wir sind zuversichtlich“, so der Chef des Kreisfeuerwehrverbands Artern.

Auch Landrätin Antje Hochwind-Schneider (SPD) sieht in der Fusion eine Herausforderung, sicherte aber die Unterstützung des Landkreises zu. „Wir stehen an ihrer Seite“, betonte sie bei der Versammlung. Denn die Feuerwehren hätten im Kyffhäuserkreis eine große Bedeutung, „die Bürger brauchen eine aktive und gute Feuerwehr“. In diesem Zusammenhang hob sie auch die gute Nachwuchsarbeit hervor, die im Kreisfeuerwehrverband Artern geleistet werde.