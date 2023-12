Bislang kein weiterer Nachweis der Vogelgrippe im Kyffhäuserkreis

Sondershausen Nach dem Auftreten der Vogelgrippe in einem Geflügelbestand in Grüningen wurden bei Untersuchungen in Betrieben und in Kleintierhaltungen keine weiteren erkrankten Tiere entdeckt.

Die Geflügelpest hat sich bislang nicht weiter ausgebreitet im Kyffhäuserkreis, erklärte das Landratsamt auf Nachfrage. Am 21. November war in einer Kleintierzucht in Grüningen bei elf toten Tieren eine Infektion mit dem Influenzavirus vom Subtyp H5N1 nachgewiesen worden. Im Umkreis von drei Kilometern wurde ein Sperrbezirk eingerichtet. Dort gilt Stallpflicht für Geflügel. Das Gebiet im Zehn-Kilometer-Radius von Grüningen gilt als Überwachungszone mit strengen Hygieneauflagen für Halter.

Weitere erkrankte Tiere konnten bei Kontrollen in den Geflügelbetrieben und bei Züchtern im Sperrbezirk rund um Grüningen nicht entdeckt werden. Das haben die amtstierärztlichen Untersuchungen in den vergangenen zweieinhalb Wochen ergeben, teilte der Sprecher der Kreisverwaltung Heinz-Ulrich Thiele auf Nachfrage mit.

Die Allgemeinverfügung zum Schutz vor der Seuche ist auf unbestimmte Zeit erlassen und gilt daher zunächst weiter. Der Landkreis wird die Allgemeinverfügung aufheben in Absprache mit dem Landesamt für Verbraucherschutz, wenn keine weiteren Vogelgrippefälle auftreten. Der genaue Zeitpunkt stehe aber noch nicht fest, heißt es aus dem Landratsamt.

In Grüningen mussten nach der Bestätigung des Vogelgrippevirus in dem Geflügelbestand 147 Tiere getötet werden.