Sanierungsberaterin Jacqueline Quaas und Nils-Albrecht Metzler vom Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie erklärten Tim Schöps und Julia Pohl von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz im Beisein von Bürgermeister Steffen Sauerbier (SPD) und Bauamtsmitarbeiter Thomas Triemer (von links nach rechts), in welche Projekte die Fördermittel flossen. So konnte etwa ein Teil der Fußböden und des Stucks an den Decken in den Zimmern der Baronin aufgearbeitet werden.