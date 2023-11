Björn Casapietra singt in Sondershausen

Sondershausen. Der bekannte Tenor gibt im Rahmen seiner Weihnachtstournee ein Konzert in der Sondershäuser Trinitatiskirche. Karten sind ab sofort erhältlich.

Besinnlichkeit, aber auch Leidenschaft und Temperament verspricht Björn Casapietra für seine aktuelle Weihnachtskonzert-Tour, mit der der Sänger am Donnerstag, 7. Dezember, auch in Sondershausen zu hören sein wird. In der Trinitatiskirche erklingen ab 19 Uhr die wundervollen alten deutschen ebenso wie die schönsten italienischen, französischen und keltischen Weihnachtslieder. All diese werden durch Casapietras ganz eigene berührende Interpretationskunst zu einem unvergesslichen Erlebnis. Und so zeigt sich das Repertoire des Tenors außerordentlich breit gefächert und anspruchsvoll: Jubilierend „Adeste Fideles“, andächtig „Es ist ein Ros´entsprungen“ und leidenschaftlich das berühmte französische „Cantique de Noël“. Mit der berührenden Volksweise „Still still still, weil’s Kindlein schlafen will“ oder einem der beliebtesten Schlaflieder, „Guten Abend, gut Nacht“, weckt Björn Casapietra Erinnerungen an Weihnachten in der Kindheit.

Mit im Programm – ein Medley mit den berühmtesten deutschen Weihnachstsliedern: „Süßer die Glocken nie klingen“, „Oh du Fröhliche“, „Leise rieselt der Schnee“ und natürlich: „Oh Tannenbaum“. Mit „Bist du bei mir“, einer Arie in Bachs Tradition, möchte sich Björn Casapietrain die Herzen des Publikums singen. All diese Melodien werden wieder einfühlsam und zuverlässig vom jungen Universität-der-Künste-Absolventen, dem charismatischen Pianisten Peter Forster, begleitet.

Karten für das Konzert sind in der Touristinformation in Sondershausen erhältlich, Telefon: 03632/62 28 22.