Ionel Natu (Horn), Simona Nato (klavier), Frank Rudhardt (Tuba) und Florian Bankosegger (Posaune) geben am Sonntag ein Konzert in der Cruciskirche.

Bläserkonzert in Sondershäuser Cruciskirche

Sondershausen. Der Soloabend ist Auftakt des Programms anlässlich 20 Jahre Förderverein Cruciskirche.

Zu einem Bläserkonzert wird am kommenden Sonntag, dem 5. September, um 17 Uhr in die Sondershäuser Cruciskirche eingeladen. Der Soloabend bildet den Auftakt der Feierlichkeiten anlässlich des 20-jährigen Bestehens des Fördervereins Cruciskirche. Blechbläser des Loh-Orchesters Sondershausen – mit Klavierbegleitung – bringen an diesem Abend sowohl Werke „Alter Meister“, wie Johann Sebastian Bach und Wolfgang Amadeus Mozart, als auch anspruchsvolle moderne Musik zu Gehör. Der Eintritt zu diesem Konzert ist frei. Mit einer Spende könne man allerdings die Restaurierung der aus dem 15. Jahrhundert stammenden Wandmalerei im Bürgersaal unterstützen, informierte der Förderverein.