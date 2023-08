Am Tag des offenen Denkmals (10. September) kann auch die St.-Johannes-Kirche in Bretleben besichtigt werden.

Blasmusikfest in Bretleben

Bretleben. Musik, Kirchenführungen und Kaffeetafel am Denkmaltag um St. Johannes in Bretleben.

Ein Blasmusikfest ist am Tag des offenen Denkmals (10. September) in der St.-Johannes-Kirche Bretleben zu erleben. Von 15 bis 17.30 Uhr gibt es musikalische Unterhaltung mit der Blasmusik-Combo Faggt, außerdem geführte Rundgänge im Kirchenbau, eine Kaffeetafel mit selbst gebackenen Kuchen und herzhaften Canapés. Bei schönem Wetter wird das Geschehen in den Kirchgarten verlagert. Es lädt ein die Kirchengemeinde Bretleben und die Arbeitsgruppe St--Johannes-Kirche.