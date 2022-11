Blaulicht-Gottesdienst in Bad Frankenhausen

Bad Frankenhausen. Zum Abschluss des ersten Advents wird auf Bad Frankenhausens Schlossplatz eingeladen.

Am ersten Abend des neuen Kirchenjahres wird es einen ganz besonderen Gottesdienst geben. Laut Mitteilung des evangelisch-lutherischer Kirchenkreis Bad Frankenhausen-Sondershausen wird gemeinsam mit Verantwortlichen der Freiwilligen Feuerwehr und der Stadt Bad Frankenhausen eine Idee aus dem Sommer nunmehr umgesetzt. „Eine herzliche Einladung geht an alle Einsatzkräfte der Feuerwehr, Polizei, DRK, Technisches Hilfswerk, Feldjäger und alle, die unter Blaulicht fahren“, so Superintendentin Steffi Wiegleb. Natürlich seien auch andere Interessenten herzlich eingeladen. Der Blaulicht-Gottesdienst findet am ersten Advent, Sonntag, dem 27. November, um 18 Uhr als Abschluss des Adventsmarktes auf dem Schlossplatz statt.