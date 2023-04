Blitzmarathon: Polizei reagiert auf Beschwerden

Kyffhäuserkreis. Am Freitag sollten Autofahrer im Kyffhäuserkreis besonders auf’s Tempo achten

An Thüringens Straßen sind am Freitag mehr Blitzer im Einsatz als sonst. Auch im Kyffhäuserkreis beteiligen sich die Ordnungshüter der Polizei am landesweiten „Blitzer-Marathon“. An sieben Schwerpunkten im Kreisgebiet soll die Geschwindigkeit der motorisierten Verkehrsteilnehmer gemessen werden.

Dass diesmal weniger Schulen, Kindergärten und sonstige Einrichtungen mit erhöhtem Publikumsverkehr im Focus stehen, hat einen besonderen Grund: „Mit der Auswahl der Standorte reagieren wir diesmal auf Beschwerden von Bürgern und Anwohnern“, erklärt Torsten Fuhr von der Polizeiinspektion Kyffhäuser am Donnerstag auf Nachfrage.

So werden die mobilen Messgeräte im Laufe des Tages in Wiehe in der Leopold-von-Ranke-Straße, in der Straße Neue Anlage in Kalbsrieth, auf dem Königstuhl in Artern, am Teichfeld in Bad Frankenhausen, in Clingen am „Flattig“ sowie in der Talstraße und an der Ortsumfahrung Sondershausen aufgebaut. „Viele motorisierte Verkehrsteilnehmer sind zu schnell unterwegs“, erklärt Fuhr, „beim Blitzer-Marathon geht nicht darum, besonders viel zu blitzen, sondern vor allem die Fahrer zu sensibilisieren“.

In der Leopold-von-Rankestraße in Wiehe mit ihren Engstellen liege der Kontrollschwerpunkt auf dem Schwerlastverkehr. In der Straße Neue Anlage in Kalbsrieth habe sich eine Anwohnerin beschwert, nach deren Gefühl dort viel zu schnell gefahren wird.

Auf dem Königstuhl in Artern sowie in der Talstraße in Sondershausen befinden sich Schulen, in der Straße Am Teichfeld, einem Wohngebiet in Bad Frankenhausen, halten sich viele nicht an die Schrittgeschwindigkeit, auf der aktuellen Umleitungsstrecke in Clingen werden die erlaubten 50 km/h ignoriert und auf der Ortsumfahrung wird oft gerast.

Beim Blitzer-Marathon kontrolliert die Polizei landesweit insgesamt 24 Stunden lang verstärkt die Geschwindigkeit.