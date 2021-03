Blühendes Dankeschön zum Frauentag im Kyffhäuserkreis

Klaus Jähne will seiner Frau Andrea am 8. März mit einem schönen Blumenstrauß Danke sagen.

Heldrungen. Floristen in der Region erwarten am Montag viele Kunden.

Seit über 100 Jahren wird am 8. März der Weltfrauentag gefeiert. Ursprünglich hatte er vor allem das Ziel, das Frauenwahlrecht durchzusetzen. Heute kritisieren Frauenrechtlerinnen, dass Frauen am 8. März teils scheinheilig umsorgt und angeblich in den Mittelpunkt gestellt werden, anstatt die Gleichstellung im Alltag umzusetzen.

Klaus Jähne jedenfalls nutzt die Gelegenheit, seiner Frau Andrea am 8. März mit einem schönen Blumenstrauß herzlich Danke zu sagen. Wie der Blumenpavillon Nixdorf in Heldrungen erwarten auch die anderen Blumenläden im Kyffhäuserkreis am heutigen Montag wieder viele Kunden.