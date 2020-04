Blütenpracht belohnt den Fleiß kleiner Sportler in Ringleben

Paul (6) und Theo (4) freuen sich zusammen mit Mutti Nina Moser über die prächtige Frühlingswiese am Friedhof in Ringleben. Im Herbst hatten Kinder vom Ringlebener Sportverein zusammen mit ihren Eltern und Großeltern, unter ihnen auch Paul, Theo und ihre Mama, die beim Sportverein die Kindersportgruppe leitet, auf dem Grünstreifen zwischen dem Friedhof und der Ortsdurchfahrt tausend Blumenzwiebeln in die Erde gesteckt, die Vereinschef Ulrich Höland besorgt hatte. Jetzt haben die Narzissen, Tulpen, Krokusse und Hyazinthen ihre Pracht entfaltet und erfreuen nicht nur Autofahrer und Passanten, sondern ziehen auch zahlreiche Insekten an