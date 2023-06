Blumenkübel zur Verkehrsberuhigung

In leuchtendem Orange sollen drei Blumenkübel vor Geschäften und Gaststätten in der Arterner Innenstadt Autofahrer dazu bewegen, das im verkehrsberuhigten Bereich geltende Schritttempo einzuhalten.

Artern. Autofahrer sollen im verkehrsberuhigten Bereich in der Arterner Innenstadt zu vorschriftsmäßigem Fahren veranlasst werden

Drei überdimensionale Blumenkübel am Straßenrand in der Arterner Innenstadt, bepflanzt mit hübschen Blumen, ziehen seit einer Woche die Blicke von Autofahrern und Passanten auf sich: In leuchtendem Orange sollen sie vor Geschäften und Gaststätten Autofahrer dazu bewegen, sich an das im verkehrsberuhigten Bereich geltende Schritttempo zu halten, das ab Höhe Fahrradladen gilt. Den Beschluss zur Anschaffung der auffälligen Pflanzgefäße hatte der Ortschaftsrat gefasst, nachdem sich Beschwerden von Fußgängern über "rasende" motorisierte Verkehrsteilnehmer in diesem Bereich gehäuft hatten.