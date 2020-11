Blutspende im Landkreis

Die nächsten Termine zur Blutspende vom Südharzklinikum in Nordhausen sind am 17. November von 16 bis 19 Uhr im Sportlerheim in Schernberg, am 19. November von 15 bis 19 Uhr bei der Agrargenossenschaft in Westerengel, am 24. November 15 bis 19 Uhr in der Gemeinschaftsschule Greußen (Haus 2) und am 26. November 14 bis 19 Uhr beim Deutschen Roten Kreuz (DRK) in Sondershausen. Organisiert wird der Termin vom Kreisverband des DRK.