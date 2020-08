Heldrungen. Blutspenden in Heldrungen sollen helfen den Bedarf an Blutkonserven zu decken.

Blutspenden in Heldrungen

Angesichts knapp werdender Blutreserven bietet der DRK-Kreisverband Sömmerda-Artern einen weiteren Termin zum Blutspenden an. Am 11. August (Dienstag) kann in Heldrungen in der Tagespflege-Einrichtung "Thüringer Pforte" (Bahnhofsstraße 13a) zwischen 15 und 19 Uhr gespendet werden. Sowohl die Spenderdienste als auch die Kliniken bezeichnen die aktuelle Lage wegen der Corona-Pandemie und Ferienzeit als angespannt. Blut spenden kann jeder ab 18 Jahren.