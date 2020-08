BMX-Strecke und Übersicht zu Spielplätzen

Sondershausen. Die Fraktion der Volkssolidarität will über die Wiederbelebung der BMX-Strecke in Sondershausen in der nächsten Stadtratssitzung diskutieren.

Eine Übersicht zu allen Spielplätzen in Sondershausen und seinen Ortsteilen will die Stadtratsfraktion Volkssolidarität von der Verwaltung erstellen lassen. Dort sollen nicht nur Bilder und eine Wegbeschreibung zu finden sein, sondern auch ein interaktives Meldeformular für Mängel eingerichtet werden, erläutert Martin Ludwig den Arbeitsauftrag an die Stadtverwaltung, der in der kommenden Stadtratssitzung am 3. September eingebracht werden soll.

Viele Sondershäuser würden die Angebote gar nicht alle kennen, habe Ludwig festgestellt. Aus diesem Grund wolle man die Spielplätze, die aktuell auch eine Aufwertung durch Neugestaltung erhalten haben oder noch erhalten werden, bekannter machen.

Auch ein weiterer Arbeitsauftrag der Fraktion soll zur kommenden Stadtratssitzung diskutiert werden. Die Volkssolidarität will sich für die Wiederherstellung der ehemaligen BMX-Radstrecke im Borntal einsetzen. Radfahren sei sehr beliebt und Bewegung ein Bedürfnis, aber es fehle an geeigneten Möglichkeiten, stellt die Volkssolidarität in ihrem Antrag fest. Deshalb solle die Machbarkeit einer solchen BMX-Strecke geprüft werden und gegebenenfalls zeitnah ein Umsetzungskonzept durch die Verwaltung erstellt werden, heißt es.

Stadtrat Sondershausen, 3. September, 18 Uhr, Carl-Schroeder-Saal