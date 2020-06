Bodenplatte für neue Stadion-Tribüne gegossen

Nachdem die komplette Tribüne im Stadion am Göldner in Sondershausen den Abrissbaggern zum Opfer gefallen ist, wurde am Donnerstag die Bodenplatte für den Bau der neuen Tribüne in das Stahlgeflecht gegossen. Mitarbeiter der Firma Hoch- und Tiefbau Ebeleben hatten allerhand zu tun, die 105 Kubikmeter Flüssigbeton zu verarbeiten, und das auch noch bei strömendem Regen. Die Gesamtfläche des Neubaus beträgt 420 Quadratmeter, worauf Tribüne inklusive Mehrzweckgebäude mit Mannschaftsräumen, Sanitärtrakt und Vereinsräumen errichtet werden.