Am 2. Dezember wird der Gemeinschaftsschule in Greußen der Titel „Schule gegen Rassismus – Schule mit Courage“ verliehen. Anwesend wird an diesem Tag auch Thüringens Ministerpräsident und Pate der Gemeinschaftsschule, Bodo Ramelow (Linke), sein. Die Schüler werden unter anderem ein Theaterstück aufführen.