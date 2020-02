Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bodo Ramelow kommt zum Umzug

Am Rosenmontag könnte in diesem Jahr neben Präsidenten und Prinzessinnen und Prinzen auch ein echter Ministerpräsident dem vor der Bühne vorbeiziehenden Narrenvolk winken. Bodo Ramelow (Linke) werde am Rosenmontagsumzug Gast sein, kündigte Bürgermeister Steffen Grimm (parteilos) an. In der kommenden Woche stellt sich Bodo Ramelow im Landtag der Wahl. Danach steht fest, ob der derzeit geschäftsführende Ministerpräsident wieder gewählt wird und am 24. Februar als Ministerpräsident nach Sondershausen reist. Eingeladen habe ihn der Landesverbands der Thüringer Karnevalsvereine, so Grimm. Dem Verband gehören auch Sondershäuser Vereine. Vor zwei Jahren hatten sie sogar das Präsidententreffen ausgerichtet.