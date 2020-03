Sondershausen. Die Bauarbeiten in der Martin-Andersen-Nexö-Straße in Jecha gehen voran. Die Straßenborde wurden gesetzt.

Borde und Gossensteine für Sondershäuser Nexö-Straße

In den vergangenen Tagen wurden die ersten Straßenborde in der Martin-Andersen-Nexö-Straße im Sondershäuser Ortsteil Jecha gesetzt. Das Verlegen der Ver- und Entsorgungsleitungen sind so gut wie abgeschlossen, heißt es. Patrick Kiehm (links) und Detlef Satter von der Firma Hoch und Tiefbaufirma Ebeleben setzen hier gerade die Regenwassereinläufe und passen sie an. Eine Gehwegseite ist auf 250 Metern Länge so gut wie fertig. Anschließend werden die Borde der gegenüberliegenden Straßenseite gesetzt, damit Schotter in den Straßenverlauf eingebracht werden kann. Später muss noch die Bitumenschicht aufgebracht werden. Zeitgleich werden die neuen Gehwege gepflastert.